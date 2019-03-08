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İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılmaya başlandı.
8 Mart 2019 Cuma 07:58 Güncelleme: 08.03.2019 07:58
Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor.
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ŞARTLARI ZORLAYACAK
Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.
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