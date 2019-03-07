Fenerbahçe'de Islam Slimani isyan bayrağı açtı!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Islam Slimani'nin isyan bayrağını açtığı iddia edildi.
7 Mart 2019 Perşembe 19:40
Güncelleme: 07.03.2019 19:59
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Fenerbahçe'de sezon başı büyük beklentilerle transfer edilen Islam Slimani, gösterdiği performans ile herkesi büyük hayal kırıklığına uğratmış konumda.
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Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Cezayirli yıldızın, yaşanan son olaylardan sonra çılgına döndüğü ifade ediliyor.
Cezayir'de yayın yapan La Gazette of Fennec'in haberine göre; Islam Slimani'nin takım ile birlikte antrenmanlara alınmama sebebi, Cezayirli yıldızın Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya gelmesi.
Devre arası transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'ten teklif alan Slimani'nin bu teklif sonrası Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturduğu ifade edildi.
Fenerbahçeli yöneticilerden 'takımdan ayrılmakta özgürsün' cevabı alan Slimani'nin bu tepkiyi hiç beklemediği ve yaşanan görüşme sonrası sinirlenerek 'sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını' yinelediği iddia edildi.