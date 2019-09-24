Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Galatasaray karşısına çıkacak. 1 günlük iznin ardından derbinin hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, derbi stratejisini belirledi. Oyuncularıyla yaptığı görüşmede sakin ve akıllı oynamaları halinde istediklerini sonucu alacaklarını söyleyen Yanal'ın Galatasaray maçına dair en önemli çekincesi ortaya çıktı.
24 Eylül 2019 Salı 11:43
Güncelleme: 24.09.2019 11:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray maçına çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanarya bir günlük iznin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda tedavisi süren Garry Rodrigues haricinde tüm oyuncular yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin, top kapma, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Öte yandan derbi stratejisini belirleyen teknik heyetin dev maç öncesi tek çekincesi ortaya çıktı.