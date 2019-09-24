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24 Eylül 2019, Salı
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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray çekincesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Galatasaray karşısına çıkacak. 1 günlük iznin ardından derbinin hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, derbi stratejisini belirledi. Oyuncularıyla yaptığı görüşmede sakin ve akıllı oynamaları halinde istediklerini sonucu alacaklarını söyleyen Yanal'ın Galatasaray maçına dair en önemli çekincesi ortaya çıktı.
24 Eylül 2019 Salı 11:43 Güncelleme: 24.09.2019 11:44
İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray çekincesi!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray maçına çevrildi.

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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray çekincesi!

Kanarya bir günlük iznin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray çekincesi!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda tedavisi süren Garry Rodrigues haricinde tüm oyuncular yer aldı.

İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray çekincesi!

Sarı-lacivertlilerin, top kapma, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray çekincesi!

Öte yandan derbi stratejisini belirleyen teknik heyetin dev maç öncesi tek çekincesi ortaya çıktı.

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