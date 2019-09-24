İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray çekincesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Galatasaray karşısına çıkacak. 1 günlük iznin ardından derbinin hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, derbi stratejisini belirledi. Oyuncularıyla yaptığı görüşmede sakin ve akıllı oynamaları halinde istediklerini sonucu alacaklarını söyleyen Yanal'ın Galatasaray maçına dair en önemli çekincesi ortaya çıktı.

24 Eylül 2019 Salı 11:43 Güncelleme: 24.09.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





