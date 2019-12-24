İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertliler galibiyetin sevincini tam anlamıyla yaşayamadı. Maçın ardından Ersun Yanal'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe'de yaşananlar ve Yanal'ın açıklamasının sebepleri...
24 Aralık 2019 Salı 13:08 Güncelleme: 24.12.2019 13:08
İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

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İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Sarı-lacivertliler Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Uzun bir aradan sonra bir derbi galibiyeti yaşayan Fenerbahçeliler, bu mutluluğu tam olarak yaşayamadı.

İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Aynı zamanda Ali Koç yönetiminin de ilk derbi galibiyeti olan karşılaşma sonrası, teknik direktör Ersun Yanal'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı;

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