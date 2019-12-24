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İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertliler galibiyetin sevincini tam anlamıyla yaşayamadı. Maçın ardından Ersun Yanal'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe'de yaşananlar ve Yanal'ın açıklamasının sebepleri...
24 Aralık 2019 Salı 13:08
Güncelleme: 24.12.2019 13:08
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
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Sarı-lacivertliler Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Uzun bir aradan sonra bir derbi galibiyeti yaşayan Fenerbahçeliler, bu mutluluğu tam olarak yaşayamadı.
Aynı zamanda Ali Koç yönetiminin de ilk derbi galibiyeti olan karşılaşma sonrası, teknik direktör Ersun Yanal'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı;