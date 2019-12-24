İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertliler galibiyetin sevincini tam anlamıyla yaşayamadı. Maçın ardından Ersun Yanal'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe'de yaşananlar ve Yanal'ın açıklamasının sebepleri...

24 Aralık 2019 Salı 13:08 Güncelleme: 24.12.2019 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





