İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    İşte Phillip Cocu'nun yerine gelebilecek teknik direktörler

    2018 Ekim ayı itibarıyla hiçbir takımın başında olmayan teknik direktörler...

    1 Ekim 2018 Pazartesi, 10:02:42 Güncelleme: 10:30:57
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    Zinedine Zidane

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    Antonio Conte

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