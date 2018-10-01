Fenerbahçenin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısındaki yenilgisi Hollanda basınında geniş yer buldu.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 09:45:55
Güncelleme: 09:47:11
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanından aldığı 3-0'lık mağlubiyet Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük ses getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
Hollanda'da manşetlere çıkan Cocu için "Görevini kaybedebileceği" yazıldı.
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
İşte Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Cocu yorumları:
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
Football Orange:
"Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında"
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
NUSPORT:
"Cocu, Fenerbahçe'nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında"