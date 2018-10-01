Fenerbahçenin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde

    Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısındaki yenilgisi Hollanda basınında geniş yer buldu.
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 09:45:55 Güncelleme: 09:47:11
    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
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    Fenerbahçenin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde

    Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanından aldığı 3-0'lık mağlubiyet Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük ses getirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
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    Fenerbahçenin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde

    Hollanda'da manşetlere çıkan Cocu için "Görevini kaybedebileceği" yazıldı.

    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
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    Fenerbahçenin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde

    İşte Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Cocu yorumları:

    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
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    Fenerbahçenin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde

    Football Orange:
    "Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında"

    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde
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    Fenerbahçenin mağlubiyeti ve Phillip Cocu Hollanda manşetlerinde

    NUSPORT:
    "Cocu, Fenerbahçe'nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında"

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