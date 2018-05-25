İşte Aziz Yıldırım'ın dev projesi

DÜNYA KULÜBÜ OLACAĞIZ

Büyük Fenerbahçe için üyelerden bir kez daha şans istediğini vurgulayan Başkan, "Bu benim son dönemim olacak. Saha içinde başarılı olacak bir kadro kurmanın yanı sıra, saha dışında da birçok işimiz olacak. Fener'i bir dünya kulübü yapabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda olacak" ifadesini kulladı.