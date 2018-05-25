İşte Aziz Yıldırım'ın dev projesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesi durumunda, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok daha farklı, çok daha ses getiren bir takım kuracağını söyledi. Yıldırım, "Eksikleri biliyoruz. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Kuracağımız kadro ile taraftarlarımızı bu sezon mutlu edeceğiz" dedi.
DÜNYA KULÜBÜ OLACAĞIZ
Büyük Fenerbahçe için üyelerden bir kez daha şans istediğini vurgulayan Başkan, "Bu benim son dönemim olacak. Saha içinde başarılı olacak bir kadro kurmanın yanı sıra, saha dışında da birçok işimiz olacak. Fener'i bir dünya kulübü yapabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda olacak" ifadesini kulladı.
MOSTUROĞLU ARAZİ BAKTI
Bu arada Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Akçakoca'ya giderek, yapımı planlanan tesis için arazi baktı. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi ziyaret eden Mosturoğlu, "En kısa sürede tesisin yapımını tamamlamak istiyoruz" dedi. Yemenici de şunları söyledi: "İnşallah bu yatırım gerçekleşir. Sadece Fener'i değil, diğer kulüplerimizi de buraya bekliyoruz." (Star)
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