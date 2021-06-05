GaleriFenerbahçeİşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!
İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!
Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Karşılaşmanın 4. periyotunda bitime 3 dakika 27 saniye kala bir gerilim yaşandı. Ev sahibi ekipten Singleton ile konuk Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu, bir anda birbirlerine girdiler. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 22:42 , Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 22:43
İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!