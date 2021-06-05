Galeri Fenerbahçe İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!

İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Karşılaşmanın 4. periyotunda bitime 3 dakika 27 saniye kala bir gerilim yaşandı. Ev sahibi ekipten Singleton ile konuk Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu, bir anda birbirlerine girdiler. İşte o anlar...

İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!

İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!
İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!
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İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!
İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!
İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında yaşanan kavganın görüntüleri!
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