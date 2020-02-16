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Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!
Fenerbahçe'de gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla yer yer eleştirilere maruz kalan Altay Bayındır'a Premier Lig'den talip çıktı. Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen genç eldiven için İngiliz devinin, kısa süre içerisinde oyuncu için görüşmelere başlayacağı belirtildi! İşte detaylar...
16 Şubat 2020 Pazar 12:36
Güncelleme: 16.02.2020 13:26
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında alt sıralarda bulunan Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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İstanbul devi, Ankara'dan 2-0'lık mağlubiyetle dönerken, Altay Bayındır'ın yediği goller taraftarlarca eleştirilere maruz kalmıştı.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara genç eldiven için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe'de inişli çıkışlı form grafiği sergileyen Altay'a talip çıktı.
Yer yer Fenerbahçe'de eleştirilere maruz kalan genç eldiven için dünyaca ünlü teknik direktörün devrede olduğu bildirildi.
Buna göre sezon başında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır'a son talip olan takım Premier Lig'in devi Tottenham Hotspur.