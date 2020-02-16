Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!

Fenerbahçe'de gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla yer yer eleştirilere maruz kalan Altay Bayındır'a Premier Lig'den talip çıktı. Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen genç eldiven için İngiliz devinin, kısa süre içerisinde oyuncu için görüşmelere başlayacağı belirtildi! İşte detaylar...
16 Şubat 2020 Pazar 12:36 Güncelleme: 16.02.2020 13:26
Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında alt sıralarda bulunan Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!

İstanbul devi, Ankara'dan 2-0'lık mağlubiyetle dönerken, Altay Bayındır'ın yediği goller taraftarlarca eleştirilere maruz kalmıştı.

Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara genç eldiven için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe'de inişli çıkışlı form grafiği sergileyen Altay'a talip çıktı.

Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!

Yer yer Fenerbahçe'de eleştirilere maruz kalan genç eldiven için dünyaca ünlü teknik direktörün devrede olduğu bildirildi.

Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!

Buna göre sezon başında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır'a son talip olan takım Premier Lig'in devi Tottenham Hotspur.

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