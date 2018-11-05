Hasan Şaş: "Provoke ettiler"

"Evet, hatalıyım. Ama tek suçlu ben miyim? Belhanda'ya o tokatı ben mi attım? Bu olayların başlangıcına neden olan Fenerbahçeli oyuncuları da kimse unutturmaya kalkmasın. Üstümüze düşeni alıyoruz, onlar ise yanlışlarını da üzerimize yıkıp, alakaları yokmuş gibi davranıyorlar.