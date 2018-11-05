Hasan Şaş: Provoke ettiler - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Hasan Şaş: "Provoke ettiler"

    Türk Telekom Stadı'nda 2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisine maç sonunda yaşanan olaylar damga vurmuştu.

    5 Kasım 2018 Pazartesi, 08:22:49 Güncelleme: 08:44:30
    Hasan Şaş: Provoke ettiler

    Türk Telekom Stadı'nda 2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisine maç sonunda yaşanan olaylar damga vurmuştu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hasan Şaş: Provoke ettiler

    Olayların içinde yer alan isimlerden biri de G.Saray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörü olan Hasan Şaş'tı... İşte Şaş'ın olaylar sonrasında yaptığı o açıklamalar:

    Hasan Şaş: Provoke ettiler

    "Evet, hatalıyım. Ama tek suçlu ben miyim? Belhanda'ya o tokatı ben mi attım? Bu olayların başlangıcına neden olan Fenerbahçeli oyuncuları da kimse unutturmaya kalkmasın. Üstümüze düşeni alıyoruz, onlar ise yanlışlarını da üzerimize yıkıp, alakaları yokmuş gibi davranıyorlar.

    Hasan Şaş: Provoke ettiler

    Ben haksızlık karşısında kendimi tutamıyorum. Öyle soğukkanlı davranamıyorum. Soldado oyuna girene kadar 60 dakika bizi kulübeden tahrik etti. Sahaya girmeden önce teknik heyet gibi kulübeden çıkıp laf attı. Soldado, bilinçli çalışarak derbiyi provoke etmek için gelmiş gibiydi.

    Hasan Şaş: Provoke ettiler

    'BENİ ÇALIŞMIŞLAR, TUZAKLARINA DÜŞTÜM'
    Sahada Belhanda'ya da tükürdü. Maçtan sonra yaptıkları da ortada. Belli ki karakterimi anlatıp, çalışmışlar. Üzerime oynadılar. Provoke ettiler. Ve ben de ne yazık ki onların provokasyonları sonrası bu tuzağa düştüm. Evet, hatalıyım.

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