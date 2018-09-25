Hasan Ali Kaldırım Avrupanın zirvesinde! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Hasan Ali Kaldırım Avrupa'nın zirvesinde!

    F.Bahçe'nin sol beki, dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı. Hasan Ali, Avrupa'da 2018'in en fazla asist yapan savunmacısı olarak zirveye çıktı.
    25 Eylül 2018 Salı, 23:39:27 Güncelleme: 23:39:44
    Hasan Ali Kaldırım Avrupa'nın zirvesinde!
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    Hasan Ali Kaldırım Avrupanın zirvesinde!

    Beşiktaş maçının yıldızı Hasan Ali Kaldırım, istatistikleriyle Avrupa'nın zirvesinde.

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    Hasan Ali Kaldırım Avrupa'nın zirvesinde!
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    Hasan Ali Kaldırım Avrupanın zirvesinde!

    Sakatlığının ardından forma giydiği derbide performansıyla öne çıkan Fenerbahçe'nin sol beki, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'de de adından söz ettirdi.

    Hasan Ali Kaldırım Avrupa'nın zirvesinde!
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    Hasan Ali Kaldırım Avrupanın zirvesinde!

    2018 takvim yılı içerisinde 7 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu istatistikle zirveye çıkmayı başardı.

    Hasan Ali Kaldırım Avrupa'nın zirvesinde!
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    Hasan Ali Kaldırım Avrupanın zirvesinde!

    Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig ile birlikte İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da en fazla asist yapan savunma oyuncusu ünvanını aldı.

    Hasan Ali Kaldırım Avrupa'nın zirvesinde!
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    Hasan Ali Kaldırım Avrupanın zirvesinde!

    YILDIZLARI SOLLADI

    Bayern'in sağ beki Joshua Kimmich ile Liverpool'un sol beki Andre Robertson gibi yıldız isimler 6 asistte kalırken, Hasan Ali Kaldırım, bu oyuncuları geride bıraktı.

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