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Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte o isim ve yeni adresi
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da top koşturan Gary Medel, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu. Sezon sonunda yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağını söyleyen 32 yaşındaki isim yapılan görüşmeyi açıkladı ve yeni adresi duyurdu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04
Güncelleme: 30.05.2020 10:09
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Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yol ayrımına geldi.
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Yeni sezonun planlaması için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler kadroya katılacak isimler için temaslarını hızlandırırken, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.
Takımda belli bir yaş skalasını oturtmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.
Buna göre takımdan ayrılacak isimlerin merakla beklendiği Fenerbahçe'deki ilk yol ayrımını Gary Medel duyurdu.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gary Medel transferiyle ilgili konuşurken, Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen açıkladı ve yeni adresini de duyurdu.