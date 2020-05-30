Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte o isim ve yeni adresi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte o isim ve yeni adresi

Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte o isim ve yeni adresi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da top koşturan Gary Medel, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu. Sezon sonunda yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağını söyleyen 32 yaşındaki isim yapılan görüşmeyi açıkladı ve yeni adresi duyurdu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04 Güncelleme: 30.05.2020 10:09
Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte yeni adresi

Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yol ayrımına geldi.

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Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte yeni adresi

Yeni sezonun planlaması için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler kadroya katılacak isimler için temaslarını hızlandırırken, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.


Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte yeni adresi

Takımda belli bir yaş skalasını oturtmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.

Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte yeni adresi

Buna göre takımdan ayrılacak isimlerin merakla beklendiği Fenerbahçe'deki ilk yol ayrımını Gary Medel duyurdu.

Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte yeni adresi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gary Medel transferiyle ilgili konuşurken, Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen açıkladı ve yeni adresini de duyurdu.

İşte o açıklamalar...

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