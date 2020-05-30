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Gary Medel Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! İşte o isim ve yeni adresi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da top koşturan Gary Medel, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu. Sezon sonunda yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağını söyleyen 32 yaşındaki isim yapılan görüşmeyi açıkladı ve yeni adresi duyurdu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04 Güncelleme: 30.05.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





