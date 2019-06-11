Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

EURO 2020 Elemelerinde 3 maçta 9 puan yapan ve İzlanda karşısında dördüncü galibiyetini arayan Milli Takımımızın hemen hemen bütün yıldızlarına teklifler yağıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de yıldız ismin transferi için karşı karşıya geldi...

11 Haziran 2019 Salı 15:21 Güncelleme: 11.06.2019 15:29
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Cumartesi günü Konya'da Fransa'yı sahadan silen ve 'Horozlara' tarihi bir hezimet yaşatan milli takımda genç futbolcuların gösterdikleri inanılmaz performans Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Ay yıldızlılarımızın grupta 3 maçta 9 puan toplaması dikkatleri Türkiye'ye çevirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor!

Akşam'da yer alan haberde, Fransa karşısında kalesinde tek pozisyon vermediği gibi Mert Günok'u rahatsız edecek şut bile attırmayan Şenol Güneş'in öğrencilerinin İzlanda maçında da yakından takip edileceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Takım içerisinde bazı yıldız futbolculara da transfer tekliflerinin geldiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

İşte transfer teklifleri alan milli futbolcular;

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