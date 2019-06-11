EURO 2020 Elemelerinde 3 maçta 9 puan yapan ve İzlanda karşısında dördüncü galibiyetini arayan Milli Takımımızın hemen hemen bütün yıldızlarına teklifler yağıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de yıldız ismin transferi için karşı karşıya geldi...