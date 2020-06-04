Fransız basını duyurdu... Fenerbahçe samba yapacak! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Fransız basını duyurdu... Fenerbahçe samba yapacak!

Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle stoperde yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle önceliği bu bölgeye veren sarı-lacivertlilerin, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri
4 Haziran 2020 Perşembe 22:58 Güncelleme: 04.06.2020 23:08
Fenerbahçe 'samba' yapacak! Fransız basını duyurdu

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

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Fenerbahçe 'samba' yapacak! Fransız basını duyurdu

Lige corona virüsü nedeniyle ara verilmesini fırsata çeviren sarı-lacivertliler, bu sezon en büyük sıkıntının yaşandığı stoper mevkisi için arayışlara başladı.

Fenerbahçe 'samba' yapacak! Fransız basını duyurdu

Sezon başında takıma katılan Zanka ve Adil Rami ikilisinden istediği gibi yararlanamayan sarı-lacivertliler ligin ikinc, yarısında Zanka'yı göndermiş yerine Falette'i transfer etmişti.

Fenerbahçe 'samba' yapacak! Fransız basını duyurdu

Falette'ten istediği gibi yararlanamayan sarı lacivertliler flaş bir karar almıştı. Fakat yönetim yıldız futbolcu ile ilgili karar değiştirdi.

Fenerbahçe 'samba' yapacak! Fransız basını duyurdu

İNDİRİM BEKLENİYOR

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in Fenerbahçe macerası neredeyse başlamadan biteceğe benziyordu. Sarı-lacivertliler Alman ekibinin bonservis ücretinde indirim yapması halinde Falette'i takımda tutmaya sıcak bakıyor.

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