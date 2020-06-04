Fransız basını duyurdu... Fenerbahçe samba yapacak!
Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle stoperde yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle önceliği bu bölgeye veren sarı-lacivertlilerin, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri
4 Haziran 2020 Perşembe 22:58
Güncelleme: 04.06.2020 23:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lige corona virüsü nedeniyle ara verilmesini fırsata çeviren sarı-lacivertliler, bu sezon en büyük sıkıntının yaşandığı stoper mevkisi için arayışlara başladı.
Sezon başında takıma katılan Zanka ve Adil Rami ikilisinden istediği gibi yararlanamayan sarı-lacivertliler ligin ikinc, yarısında Zanka'yı göndermiş yerine Falette'i transfer etmişti.
Falette'ten istediği gibi yararlanamayan sarı lacivertliler flaş bir karar almıştı. Fakat yönetim yıldız futbolcu ile ilgili karar değiştirdi.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in Fenerbahçe macerası neredeyse başlamadan biteceğe benziyordu. Sarı-lacivertliler Alman ekibinin bonservis ücretinde indirim yapması halinde Falette'i takımda tutmaya sıcak bakıyor.