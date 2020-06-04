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Fransız basını duyurdu... Fenerbahçe samba yapacak!

Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle stoperde yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle önceliği bu bölgeye veren sarı-lacivertlilerin, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri

4 Haziran 2020 Perşembe 22:58 Güncelleme: 04.06.2020 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





