Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı
    8 Kasım 2018 Perşembe, 15:35:00 Güncelleme: 15:37:25
    Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı

    Cocu ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı

    Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bir numaralı hedef Abdullah Avcı!

    Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı

    Gelecek sezon başında Abdullah Avcı'yı getirmek isteyen yönetim, bu seneyi bir şekilde bitirme hedefinde.


    Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı

    Yönetim son dönemde birçok hocayı değerlendirdi ancak net olan yol haritası şu ki, yönetim Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağladı ve bu sezonu bir şekilde bitirme hedefinde.

    Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı

    Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak.

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