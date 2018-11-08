Flaş gelişme! Abdullah Avcı Fenerbahçe ile anlaştı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı
8 Kasım 2018 Perşembe, 15:35:00
Güncelleme: 15:37:25
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Cocu ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bir numaralı hedef Abdullah Avcı!
Gelecek sezon başında Abdullah Avcı'yı getirmek isteyen yönetim, bu seneyi bir şekilde bitirme hedefinde.
Yönetim son dönemde birçok hocayı değerlendirdi ancak net olan yol haritası şu ki, yönetim Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağladı ve bu sezonu bir şekilde bitirme hedefinde.
Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak.