Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu

Sporx'in haberine göre; MHK yetkilileri ise, 85.dakikada gerçekleşen ve bir çoğunun Atiba'nın topa elle müdahele ettiğini, bir kısmının da Ayew'e faul yaptığı gerekçesiyle "penaltı" dediği pozisyonu o anda farklı kamera açılarıyla gören VAR'ın pozisyonda penaltılık bir durum görmediği için uyarıda bulunmadığını ifade etti.