Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:53:40 Güncelleme: 10:55:15
    Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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    • 9
    Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus, Merkez Hakem Kurulu'ndan tam not aldı! Farklı kamera açılarıyla Ayew-Atiba pozisyonu gören VAR, penaltı ya da faullük bir durum olmadığı için Aydınus'a uyarıda bulunmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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    • 9
    Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu

    Ortaya konan futbolla izleyicileri hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarafların puanları paylaşmasıyla noktalanırken hafızalarda kalan ve tartışılan bir numaralı olay Atiba ile Ayew'in ceza sahası içindeki hava topu mücadelesi oldu.

    Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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    • 9
    Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu

    Otoritelerin büyük bir kesminin yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde "penaltıda" birleştiği pozisyon konusunda en büyük eleştiri konusu ise VAR'ın pozisyona neden müdahele etmediği oldu.

    Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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    • 9
    Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu

    Sporx'in haberine göre; MHK yetkilileri ise, 85.dakikada gerçekleşen ve bir çoğunun Atiba'nın topa elle müdahele ettiğini, bir kısmının da Ayew'e faul yaptığı gerekçesiyle "penaltı" dediği pozisyonu o anda farklı kamera açılarıyla gören VAR'ın pozisyonda penaltılık bir durum görmediği için uyarıda bulunmadığını ifade etti.

    Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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    • 9
    Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu

    Yetkililer, bu pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşun ekrana getirmediği kale arkasından çekilmiş görüntüden Atiba'nın topa kafayla müdahele ettiğinin net bir şekilde görüldüğünü bunun için VAR'ın bir müdahelesinin uyarısının söz konusu olamayacağını dile getirdiler.

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