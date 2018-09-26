Fırat Aydınusun derbi notu belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:53:40
Güncelleme: 10:55:15
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Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus, Merkez Hakem Kurulu'ndan tam not aldı! Farklı kamera açılarıyla Ayew-Atiba pozisyonu gören VAR, penaltı ya da faullük bir durum olmadığı için Aydınus'a uyarıda bulunmadı.
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Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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Ortaya konan futbolla izleyicileri hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarafların puanları paylaşmasıyla noktalanırken hafızalarda kalan ve tartışılan bir numaralı olay Atiba ile Ayew'in ceza sahası içindeki hava topu mücadelesi oldu.
Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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Otoritelerin büyük bir kesminin yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde "penaltıda" birleştiği pozisyon konusunda en büyük eleştiri konusu ise VAR'ın pozisyona neden müdahele etmediği oldu.
Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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Sporx'in haberine göre; MHK yetkilileri ise, 85.dakikada gerçekleşen ve bir çoğunun Atiba'nın topa elle müdahele ettiğini, bir kısmının da Ayew'e faul yaptığı gerekçesiyle "penaltı" dediği pozisyonu o anda farklı kamera açılarıyla gören VAR'ın pozisyonda penaltılık bir durum görmediği için uyarıda bulunmadığını ifade etti.
Fırat Aydınus'un derbi notu belli oldu
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Yetkililer, bu pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşun ekrana getirmediği kale arkasından çekilmiş görüntüden Atiba'nın topa kafayla müdahele ettiğinin net bir şekilde görüldüğünü bunun için VAR'ın bir müdahelesinin uyarısının söz konusu olamayacağını dile getirdiler.