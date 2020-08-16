Fenerbahçe'yi reddetmiş! Dünyaca ünlü yıldız...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine zaman zaman dünyaca ünlü yıldızları da alıyor. Son olarak Brezilya basını, sarı-lacivertli takımın teklif götürdüğü ancak reddedildiği o ismi açıkladı. İşte ayrıntılar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Ağustos 2020 Pazar 11:50
Güncelleme: 16.08.2020 12:06
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Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.
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Kadrosuna eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri de katan sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi.
Brezilyalı gazeteci Romario Junior'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Filipe Luis'i istedi.
Sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi.
Flamengo'da kalmak ve aktif kariyerini orada noktalamak isteyen Luis'in, bu kararını yönetime bildirdiği aktarıldı. Brezilyalı oyuncunun kulüpte antrenör olmak istediği kaydedildi.