Fenerbahçe'yi reddetmiş! Dünyaca ünlü yıldız...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine zaman zaman dünyaca ünlü yıldızları da alıyor. Son olarak Brezilya basını, sarı-lacivertli takımın teklif götürdüğü ancak reddedildiği o ismi açıkladı. İşte ayrıntılar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)