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Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok Avrupa devinin scoutlarının yerinde izlediği karşılaşmada sarı-lacivertli yıldızlar göz doldurdu. Vedat Muriç'i izlemeye gelen Mourinho'nun ekibi, Fenerbahçeli bir başka yıldızı daha beğendi. Tottenham'ın iki yıldız için Fenerbahçe'ye tarihi bir teklif yapması bekleniyor...
24 Aralık 2019 Salı 11:50
Güncelleme: 24.12.2019 11:55
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
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Kritik derbiden mutlak 3 puan ile ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla gülen taraf olmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'ten geldi.
SCOUTLAR TRİBÜNDEYDİ
Bu dev derbide tribünlerde yalnızca taraftarlar yoktu. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbiyi çok sayıda scout yerinden takip etti.
Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i uzun süredir takip eden Tottenham'lı yetkililer de Saracoğlu'nda yerlerini almıştı.