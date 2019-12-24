Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok Avrupa devinin scoutlarının yerinde izlediği karşılaşmada sarı-lacivertli yıldızlar göz doldurdu. Vedat Muriç'i izlemeye gelen Mourinho'nun ekibi, Fenerbahçeli bir başka yıldızı daha beğendi. Tottenham'ın iki yıldız için Fenerbahçe'ye tarihi bir teklif yapması bekleniyor...
24 Aralık 2019 Salı 11:50 Güncelleme: 24.12.2019 11:55
Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

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Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif

Kritik derbiden mutlak 3 puan ile ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla gülen taraf olmayı başardı.

Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'ten geldi.

Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif

SCOUTLAR TRİBÜNDEYDİ

Bu dev derbide tribünlerde yalnızca taraftarlar yoktu. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbiyi çok sayıda scout yerinden takip etti.

Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i uzun süredir takip eden Tottenham'lı yetkililer de Saracoğlu'nda yerlerini almıştı.

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