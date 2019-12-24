Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok Avrupa devinin scoutlarının yerinde izlediği karşılaşmada sarı-lacivertli yıldızlar göz doldurdu. Vedat Muriç'i izlemeye gelen Mourinho'nun ekibi, Fenerbahçeli bir başka yıldızı daha beğendi. Tottenham'ın iki yıldız için Fenerbahçe'ye tarihi bir teklif yapması bekleniyor...

24 Aralık 2019 Salı 11:50 Güncelleme: 24.12.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





