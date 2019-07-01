Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Kruse'den sonra... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Kruse'den sonra...

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler ilk olarak Max Kruse transferini bitirdi. Kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

1 Temmuz 2019 Pazartesi 08:01 Güncelleme: 01.07.2019 08:03
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Kruse'den sonra...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Kruse'den sonra...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Kruse'den sonra...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Kruse'den sonra...

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de uygun bonservis bedeliyle satmak isteyen Fenerbahçe'de en az 2 forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Kruse'den sonra...

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ilk olarak Max Kruse'yi kadrosuna kattı.

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