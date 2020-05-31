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Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de bitime 8 hafta kala zirve yarışından uzaklaşan ve şimdiden yaz transfer dönemi için listesini hazırlamaya başlayan sarı lacivertlilerde taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi bonservis bedeli olmayan isimler üzerinde duran Fenerbahçe'nin Braga ile sözleşmesi sona erecek Angolalı kanat oyuncusuyla temasa geçtiği ileri sürüldü. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

31 Mayıs 2020 Pazar 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





