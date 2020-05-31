Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de bitime 8 hafta kala zirve yarışından uzaklaşan ve şimdiden yaz transfer dönemi için listesini hazırlamaya başlayan sarı lacivertlilerde taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi bonservis bedeli olmayan isimler üzerinde duran Fenerbahçe'nin Braga ile sözleşmesi sona erecek Angolalı kanat oyuncusuyla temasa geçtiği ileri sürüldü. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
31 Mayıs 2020 Pazar 06:45
Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen ara sona eriyor. 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı

2020-21'in transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da Portekiz'den geldi. Sarı- lacivertlilerin 5 sezondur Braga forması giyen Wilson Eduardo transferinde temaslara başladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı

Özellikle bonservisi elinde olan isimleri tercih eden Kanarya'nın kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncu için menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

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