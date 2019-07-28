Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!

Fenerbahçe'de transfer taarruzu başlıyor. Sarı-lacivertliler eksik kalan bölgelerini tamamlayarak sezona şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak başlamayı planlıyor. Buna göre çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Ali Koç, Ersun Yanal ve Damien Comolli bir araya geldi. Fransız spor adamı bu toplantıdan sonra 3 oyuncunun transferi için tam yetki aldı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
28 Temmuz 2019 Pazar 07:11
Güncelleme: 28.07.2019 07:11
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SüperLig'de 2019- 20 sezonu öncesi geri sayım başlarken, Fenerbahçe de transferde bir kez daha düğmeye bastı.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Roma'ya çıkarma yapacak.
Sportif direktör Damien Comolli, İtalyan ekibinin 3 yıldızı için son noktayı koyacak.
Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal ile dün Divan Kurulu sonrası bir araya gelen Comolli, 3 oyuncunun transferi için tam yetki aldı.
İşte dev transfer harekatının detayları...
Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Kolarov'un transferi için son aşamaya geldi.