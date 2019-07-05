Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

Forvete ikinci bir golcü daha alacak olan Fenerbahçe'ye CSKA Moskova ile sözleşmesi biten Uruguaylı Abel Hernandez önerildi. Yıldız isim Uruguay Milli Takımı'nda, 29 kez giydiği ulusal forma ile 11 kez fileleri havalandırdı.

5 Temmuz 2019 Cuma 07:57 Güncelleme: 05.07.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





