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05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

Forvete ikinci bir golcü daha alacak olan Fenerbahçe'ye CSKA Moskova ile sözleşmesi biten Uruguaylı Abel Hernandez önerildi. Yıldız isim Uruguay Milli Takımı'nda, 29 kez giydiği ulusal forma ile 11 kez fileleri havalandırdı.
5 Temmuz 2019 Cuma 07:57 Güncelleme: 05.07.2019 07:57
Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

Max Kruse'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de ikinci golcü arayışı sürüyor.

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Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

Çaykur Rizespor'lu Vedat Muriç için görüşmeler devam ederken, yeni bir isim daha gündeme geldi: Abel Hernandez!..

Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

CSKA Moskova ile sözleşmesi sona ererek boşa çıkan Hernandez'in menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli takıma önerildiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

28 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, Rus ekibinde geçtiğimiz sezon 15 maçta oynayıp, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

Palermo ve Hull City'de de forma giyen tecrübeli isim, özellikle 2014-18 arası Hull City'deki (110 maç/39 gol-10 asist) performansıyla adını duyurmuştu.

Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi

Yönetimin, forvetin yanı sıra forvet arkası da oynayabilen Hernandez'i yedekte tuttuğu ifade ediliyor...

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