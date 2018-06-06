Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü Welliton açıkladı: 'Luis Enrique Fenerbahçe'ye gidiyor!'
ARDA'YA SORU BOMBARDIMANI
LUİS Enrique ismi Barcelona'nın eski futbolcusu Arda Turan'a da sık sık soruluyor. Yolda Arda'yı gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Luis Enrique geliyor mu?" diye Başakşehirli oyuncuya soruyorlar. Arda ise kendisiyle görüşmediğini belirterek cevabı bilmediğini ifade ediyor.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.