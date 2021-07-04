Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından uzun süren sessizliğini bozmuş ve Vitor Pereira ile yeniden anlaşıldığını resmen açıklamıştı. Fenerbahçe, Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını dile getirmesinin ardından taraftarlar, Portekizli teknik adamın ne zaman İstanbul'a geleceğini merak ediyordu. Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Fenerbahçe ile daha önce 2015-16 sezonunda da çalışan Vitor Pereira, sarı lacivertlilerin kendisini açıklamasının ardından 2. dönemi için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

İşte o görüntüler...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar
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