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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından uzun süren sessizliğini bozmuş ve Vitor Pereira ile yeniden anlaşıldığını resmen açıklamıştı. Fenerbahçe, Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını dile getirmesinin ardından taraftarlar, Portekizli teknik adamın ne zaman İstanbul'a geleceğini merak ediyordu. Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 04.07.2021 18:01 , Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 18:23
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi! İşte o anlar