Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi'nin kendisini isteyen Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan talep ettiği rakamlar şoke etti.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:31
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni dönem öncesi kadrosuna iddialı isimleri takviye etmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti

Sarı-lacivertli takım bu kapsamda bütçesini sarsamayacak futbolculara yönelilirken, özellikle bonservisi elinde olan yıldızları tercih ediyor.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cezayirli Yacine Brahimi için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti

Record'da yer alan habere göre Porto ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Olympique Marsilya şoke eden bir yanıt aldı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti

Fransız temsilcisinden yıllık 4.5 milyon euro maaş talep eden Brahimi, 6 milyon euro da imza parası istedi.

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