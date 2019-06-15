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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi'nin kendisini isteyen Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan talep ettiği rakamlar şoke etti.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Haziran 2019 Cumartesi 09:31
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Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni dönem öncesi kadrosuna iddialı isimleri takviye etmeyi planlıyor.
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Sarı-lacivertli takım bu kapsamda bütçesini sarsamayacak futbolculara yönelilirken, özellikle bonservisi elinde olan yıldızları tercih ediyor.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cezayirli Yacine Brahimi için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Record'da yer alan habere göre Porto ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Olympique Marsilya şoke eden bir yanıt aldı.
Fransız temsilcisinden yıllık 4.5 milyon euro maaş talep eden Brahimi, 6 milyon euro da imza parası istedi.