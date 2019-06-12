Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından transfer listesinin ilk sıralarında yer alan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'in, İstanbul'a kadar geldiği iddia edilmişti ancak Wilshere ani bir kararla ülkesinde oynama kararı aldı ve Premier Lig kulüplerinden West Ham United'a bedelsiz olarak transfer oldu. Oyuncudan gelen son açıklama ve yaşananlar ise adeta şok etkisi yarattı.