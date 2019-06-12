Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından transfer listesinin ilk sıralarında yer alan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'in, İstanbul'a kadar geldiği iddia edilmişti ancak Wilshere ani bir kararla ülkesinde oynama kararı aldı ve Premier Lig kulüplerinden West Ham United'a bedelsiz olarak transfer oldu. Oyuncudan gelen son açıklama ve yaşananlar ise adeta şok etkisi yarattı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:07 Güncelleme: 12.06.2019 17:08
Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri

Geride bıraktığımız sezonda büyük bir değişime imza atan ve yeni başkanı Ali Koç önderliğinde transferler ve teknik kadro dahilinde sil baştan bir takım kuran Fenerbahçe'de işler hesaplandığı gibi gitmedi.

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Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri

Büyük bir hüsrana uğrayan Fenerbahçe taraftarları peş peşe gelen mağlubiyetler neticesinde büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri

Ali Koç'un başkan seçildikten sonra transfer konusunda adı ilk sırada yer alan Jack Wilshere, o dönem Arsenal'den ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri

İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe'ye imza atacağı haberleri taraftarlarda büyük bir heyecan yaratan İngiliz futbolcu kararı ülkesinde kalmaktan yana seçti.

Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri

Premier Lig ekiplerinde West Ham United ile anlaşma sağlayan oyuncu takımıyla kötü bir sezon geride bıraktı.

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