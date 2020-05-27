Haberler Galeri Fenerbahçe'nin gizli transferini yazdılar! İmzayı attı mı?

Fenerbahçe'nin gizli transferini yazdılar! İmzayı attı mı?

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, baştan aşağı yenileniyor... Bu bağlamda transfer için de Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle görüşen Sarı Kanarya için Brezilya'dan olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe, o genç yeteneğe gizlice imzayı attırmış olabilir! İşte o haber ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:09 Güncelleme: 27.05.2020 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





