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Fenerbahçe'nin gizli transferini yazdılar! İmzayı attı mı?
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, baştan aşağı yenileniyor... Bu bağlamda transfer için de Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle görüşen Sarı Kanarya için Brezilya'dan olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe, o genç yeteneğe gizlice imzayı attırmış olabilir! İşte o haber ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:09
Güncelleme: 27.05.2020 15:24
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Fenerbahçe'de transfer için büyük taarruz başladı... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yaparken, sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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2020-21 sezonunun sona ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olması beklenilen sarı lacivertlilerde, kısa süre önce teknik ekibe Mehmet Aurelio katılmıştı.
Tecrübeli futbol adamının koordinasyonunda çalışmalarına devam eden Kanarya'da, yeni gelecek hoca öncesinde teknik heyet genişletilecek ve Aurelio ile sınırlı kalmayacak.
İddialara göre bundan böyle Samandıra'da teknik heyet, sadece Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından oluşacak ve istenilen ruh sağlanılacak.
Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Kanarya için Brezilya basınından olay yaratacak bir iddia geldi...