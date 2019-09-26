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26 Eylül 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan itiraf

Fenerbahçeli eski futbolcu Fernandao, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'da hayatının en kötü yıllarını geçirdiğini söyledi. Önemli açıklamalarda bulunan Fernandao'dan çarpıcı bir itiraf geldi. İşte tüm detaylar...
26 Eylül 2019 Perşembe 10:51
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan itiraf

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra önce Suudi Arabistan'a giden ardından eski takımlarından Bahia'ya giden ve bu sırada bebeğini kaybeden Fernandao, başından geçenleri anlattı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan itiraf

Globo'ya röportaj veren Fernandao, Suudi Arabistan'da geçirdiği kısa dönemin kariyerinin en kötü anları olduğunu belirtirken ''Kariyerimin ve hayatımın en kötü yıllarıydı. Suudi Arabistan, tamamen kapalı, dine göre yaşayan bir ülke.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan itiraf

Ailem, sokakta rahat bir şekilde yürüyemiyordu bile. Arabistan'ın kültürüne ve adetlerine alışamadık.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan itiraf

Bu da benim performansımı etkiledi. Bir gün eve geldiğimde eşimi ağlarken buldum. Brezilya'ya dönmek istiyorum diye ağlıyordu. Bu sırada eşim Daiana hamile kaldı.'' diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan itiraf

HAYATIMIZIN EN BÜYÜK ŞOKUYDU

Bebeklerini doğum sırasında kaybeden Fernandao, acı veren o günleri ise ''Maalesef bebeğimizin kalbi daha annesinin içindeyken durdu. Hayatımızın en büyük şokuydu.

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