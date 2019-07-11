Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama!

Fenerbahçe gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok mevki için transferler gerçekleştiren Sarı-lacivertliler, yepyeni bir kadro ile sezona merhaba diyecek. Özellikle kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı. Genç eldiven ile kaleci problemini halletmek isteyen Sarı-lacivertliler'de bir diğer kaleci Kameni ile de sorunlar yaşıyor. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakılan Kamerunlu eldiven Carlos Kameni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Son dakika fotomac.com.tr Fenerbahçe transfer haberleri