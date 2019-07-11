Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama!

Fenerbahçe gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok mevki için transferler gerçekleştiren Sarı-lacivertliler, yepyeni bir kadro ile sezona merhaba diyecek. Özellikle kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı. Genç eldiven ile kaleci problemini halletmek isteyen Sarı-lacivertliler'de bir diğer kaleci Kameni ile de sorunlar yaşıyor. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakılan Kamerunlu eldiven Carlos Kameni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Son dakika fotomac.com.tr Fenerbahçe transfer haberleri

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:31 Güncelleme: 11.07.2019 22:31
Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama!

Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama!

Özellikle Vedat Muriç transferi ile büyük ses getiren Sarı-Lacivertli kulüp, birçok mevki için arayışlarına tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama!

Kaleyi emanet edebileceği iyi bir kaleci transferi yapılmasını talep eden Ersun Yanal'ın isteği sonrası Damien Comolli'nin de girişimleriyle Sarı-Lacivertliler Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama!

Volkan Demirel'in yaşının ilerlemesi, Harun Tekin'in ve Kameni'nin ise beklentileri karşılayamaması Fenerbahçeli kurmayları bu transfere yöneltmişti.

Fenerbahçeli Carlos Kameni'den flaş açıklama!

Sarı-Lacivertlilerin geçtiğimiz sene Malaga'dan kadrosuna kattığı Carlos Kameni geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalarak karo dışı bırakılmıştı.

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