Fenerbahçeden transfer harekatı!

Sezona kötü başlayan ve oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.
28 Eylül 2018 Cuma, 10:28:22
Güncelleme: 10:38:18
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Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftayı 7 puanla kapayarak ligde 13. sırada yer alıyor.
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Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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UEFA Avrupa Ligi ilk maçında ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşadı.
Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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TRANSFER HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Öte yandan sarı lacivertli kulüpte 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için hazırlıklar başladı.
Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship Lig ekibi Swansea City'den 1.2 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı oyuncu Andre Ayew'in bonservisini almak için çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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Bu doğrultuda İngiliz ekibiyle temaslarını yoğunlaştıran Fenerbahe'nin önündeki en büyük engel 28 yaşındaki oyuncunun yüksek satın alma bedeli.