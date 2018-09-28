Fenerbahçeden transfer harekatı! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'den transfer harekatı!

    Sezona kötü başlayan ve oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.

    28 Eylül 2018 Cuma, 10:28:22 Güncelleme: 10:38:18
    Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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    Fenerbahçeden transfer harekatı!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftayı 7 puanla kapayarak ligde 13. sırada yer alıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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    Fenerbahçeden transfer harekatı!

    UEFA Avrupa Ligi ilk maçında ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşadı.

    Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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    Fenerbahçeden transfer harekatı!

    TRANSFER HAZIRLIKLARI BAŞLADI

    Öte yandan sarı lacivertli kulüpte 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için hazırlıklar başladı.

    Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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    Fenerbahçeden transfer harekatı!

    Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship Lig ekibi Swansea City'den 1.2 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı oyuncu Andre Ayew'in bonservisini almak için çalışmalara başladı.

    Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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    Fenerbahçeden transfer harekatı!

    Bu doğrultuda İngiliz ekibiyle temaslarını yoğunlaştıran Fenerbahe'nin önündeki en büyük engel 28 yaşındaki oyuncunun yüksek satın alma bedeli.

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