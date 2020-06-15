Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma

Yaz transfer sezonu çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten sonra bir transferi daha bitirdi. Bir süredir stoper arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar bombayı patlattı ve yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaştı. Transferde 3 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe savunmayı sağlama aldı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 06:44 Güncelleme: 15.06.2020 06:44
Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma

Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe bombayı patlattı.

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Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen sarı-lacivertiller taraftarını üzdü. Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transfer harekatına başlamıştı.

Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma

Kalan haftalarda takımı Tahir Karapınar ve teknik heyete emanet eden sarı-lacivertli kurmaylarda gözler tamamen takıma katılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma

Yeni sezon öncesi Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrıldı ve operasyonun ilk adımları atıldı.

Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma

Dokunuşların devam edeceği sarı-lacivertli takımda transfer konusunda bir süredir çalışmalar devam ediyordu.

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