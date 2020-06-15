Fenerbahçe'den savunmaya transfer! 3 yıllık anlaşma

Yaz transfer sezonu çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten sonra bir transferi daha bitirdi. Bir süredir stoper arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar bombayı patlattı ve yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaştı. Transferde 3 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe savunmayı sağlama aldı.