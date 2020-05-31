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Fenerbahçe'den ortalığı kasıp kavuracak transfer! Dünya yıldızı için Alex devrede
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ortalığı kasıp kavuracak bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gelecek sezonun kadrosu konusunda işi sıkı tutan sarı lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren dünya yıldızına göz dikti. Fransız ekibiyle sözleşme uzatmayacak yıldız oyuncu için Kanarya'nın efsane ismi Alex'in de devreye girdiği öğrenildi. İşte ortalığı kasıp kavuracak transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
31 Mayıs 2020 Pazar 06:44
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
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Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.
Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon öncesi en az 7-8 takviye yapmayı planlayan sarı- lacivertliler, bir dünya yıldızına göz dikti.