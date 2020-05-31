Fenerbahçe'den ortalığı kasıp kavuracak transfer! Dünya yıldızı için Alex devrede

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ortalığı kasıp kavuracak bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gelecek sezonun kadrosu konusunda işi sıkı tutan sarı lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren dünya yıldızına göz dikti. Fransız ekibiyle sözleşme uzatmayacak yıldız oyuncu için Kanarya'nın efsane ismi Alex'in de devreye girdiği öğrenildi. İşte ortalığı kasıp kavuracak transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri