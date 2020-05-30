Serhat Akın çıldırdı! 'Mesut Özil' sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli forma altında büyük başarılara imza atan Serhat Akın'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Kendisine ait sosyal medya kanalında konuşan Serhat Akın, Fenerbahçe gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'le ilgili sözleri taraftarın tepkisini çekti.
''FENERBAHÇE'DE PARA YOK DEMEYİN!"
Serhat Akın, "Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı." dedi.