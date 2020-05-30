Serhat Akın çıldırdı! 'Mesut Özil' sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

''FENERBAHÇE'DE PARA YOK DEMEYİN!"

Serhat Akın, "Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı." dedi.