Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, defans bölgesinde yoğunlaştı. Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan devi Roma'da forma giyen iki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

31 Mayıs 2020 Pazar 08:33
Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı

Yeni sezon öncesi savunmanın her bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor...

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Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı

Sarı-lacivertlilerin listesinde, İtalya Serie A ekiplerinden Roma formasını giyen iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.

Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı

Takvim'de yer alan habere göre yönetim hem milli futbolcu Mert Çetin hem de Juan Jesus için girişimlere hız verdi.

Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı

İsmi Galatasaray ile de anılan Mert için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, hem İtalyanlar hem de milli futbolcudan yanıt bekliyor. Mert'i Serie A'dan 4 kulübün de istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı

Yönetim, Roma ile 1 yıl sözleşmesi olan Jesus'u ise bonservisiyle almayı planlıyor.

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