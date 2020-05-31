HaberlerGaleriFenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı
Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! İki isim için temaslar arttı
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, defans bölgesinde yoğunlaştı. Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan devi Roma'da forma giyen iki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...
31 Mayıs 2020 Pazar 08:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon öncesi savunmanın her bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerin listesinde, İtalya Serie A ekiplerinden Roma formasını giyen iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.
Takvim'de yer alan habere göre yönetim hem milli futbolcu Mert Çetin hem de Juan Jesus için girişimlere hız verdi.
İsmi Galatasaray ile de anılan Mert için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, hem İtalyanlar hem de milli futbolcudan yanıt bekliyor. Mert'i Serie A'dan 4 kulübün de istediği ifade ediliyor.
Yönetim, Roma ile 1 yıl sözleşmesi olan Jesus'u ise bonservisiyle almayı planlıyor.