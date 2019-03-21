Fenerbahçe'den iki imza birden! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den iki imza birden!
Genç isimleri kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe, son olarak iki genç yetenek Osman Ertuğrul Çetin ve Efe Katırcı'yı kadrosuna kattı.
21 Mart 2019 Perşembe 14:11
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;
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"Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.
Bir diğer isim ise Turgutluspor altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ali Efe Katırcı. 2015 doğumlu yetenek Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu.