Fenerbahçe'den iki imza birden! - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den iki imza birden!

Fenerbahçe'den iki imza birden!

Genç isimleri kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe, son olarak iki genç yetenek Osman Ertuğrul Çetin ve Efe Katırcı'yı kadrosuna kattı.
21 Mart 2019 Perşembe 14:11
Fenerbahçe'den iki imza birden!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den iki imza birden!

"Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

Fenerbahçe'den iki imza birden!

Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den iki imza birden!

Bir diğer isim ise Turgutluspor altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ali Efe Katırcı. 2015 doğumlu yetenek Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'den iki imza birden!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN