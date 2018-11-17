Fenerbahçeden Gomis bombası - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Gomis bombası
Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in için çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 00:22:09
Güncelleme: 08:16:24
Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in için çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis harekatını Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli gizlilik içinde yürütüyor.
Comolli'nin, yakın dost olduğu yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy ile bu konuyu son günlerde sürekli görüştüğü ve önemli mesafe katettiği belirlendi.
Comolli'nin kadro dışı olan Aatıf ya da Dirar'ı bu transfer için takasta kullanmak istediği de sızan bilgiler arasında.
Üç gündür İstanbul'da
Üç gündür İstanbul'da olan Gomis, ayrılık sürecinde Galatasaray yönetimiyle sorun yaşamıştı.