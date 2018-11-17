Fenerbahçeden Gomis bombası - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe'den Gomis bombası

    Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in için çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

    17 Kasım 2018 Cumartesi, 00:22:09 Güncelleme: 08:16:24
    Fenerbahçeden Gomis bombası

    Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in için çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeden Gomis bombası

    Sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis harekatını Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli gizlilik içinde yürütüyor.

    Fenerbahçeden Gomis bombası

    Comolli'nin, yakın dost olduğu yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy ile bu konuyu son günlerde sürekli görüştüğü ve önemli mesafe katettiği belirlendi.

    Fenerbahçeden Gomis bombası

    Comolli'nin kadro dışı olan Aatıf ya da Dirar'ı bu transfer için takasta kullanmak istediği de sızan bilgiler arasında.

    Fenerbahçeden Gomis bombası

    Üç gündür İstanbul'da

    Üç gündür İstanbul'da olan Gomis, ayrılık sürecinde Galatasaray yönetimiyle sorun yaşamıştı.

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