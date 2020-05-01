Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!

Yaz transfer sezonu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray hedefteki isimleri belirledi. Teknik direktörlük koltuğuna Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer hamlesi yaptı.
1 Mayıs 2020 Cuma 06:45
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle yaptı.
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Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'yı listenin başına aldı. Hırvat teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan gözler takıma katılacak isimlere çevrildi.
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor.
Buna göre çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, Galatasaray'ın transfer gözdesini gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in bu doğrultuda İspanya'daValladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de olan milli futbolcu Enes Ünal'ı listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.