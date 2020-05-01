Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!

Yaz transfer sezonu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray hedefteki isimleri belirledi. Teknik direktörlük koltuğuna Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer hamlesi yaptı.
1 Mayıs 2020 Cuma 06:45
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle yaptı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!

Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'yı listenin başına aldı. Hırvat teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan gözler takıma katılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!

Buna göre çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, Galatasaray'ın transfer gözdesini gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in bu doğrultuda İspanya'da Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de olan milli futbolcu Enes Ünal'ı listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.

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