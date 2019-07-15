Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Skrtel ve Neustadter'in takımdan ayrılmasından sonra elinde Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve genç isim Okan Turp bulunan Fenerbahçe'de, bu bölgeye iki transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gençlerbirliği forması giyen Mert Çetin ile de ilgilenen Kanarya'nın asıl hedefi, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Brezilyalı yıldız...