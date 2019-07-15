Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Skrtel ve Neustadter'in takımdan ayrılmasından sonra elinde Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve genç isim Okan Turp bulunan Fenerbahçe'de, bu bölgeye iki transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gençlerbirliği forması giyen Mert Çetin ile de ilgilenen Kanarya'nın asıl hedefi, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Brezilyalı yıldız...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:09 Güncelleme: 15.07.2019 12:10
Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor...

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Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, gözünü stoper transferine dikti.

Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'

Sarı-Lacivertlilerin hedefinde uzun süredir bu bölge için Kjaer ve Kolarov bulunuyordu.

Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'

Kjaer'in yıllık 4 milyon Euro istemesi ve Kolarov'un Roma ile bağlarını koparamaması Fenerbahçe'yi alternatif arayışına itti.

Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu doğrultuda yöneldiği isim, yeni bir transfer savaşı çıkaracak.

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