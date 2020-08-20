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Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Muriqi satılır satılmaz...
Transferde üst üste hamleler yaparak imza şov yapan Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından yeni bir operasyon için düğmeye basacak olan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen stoper mevkisine çevrilecek.
20 Ağustos 2020 Perşembe 18:01
Güncelleme: 20.08.2020 18:01
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Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satışının ardından yeni bir operasyon başlayacak.
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Transferin en hızlı takımı Kanarya, kaynak yaratmak amacıyla takımdan ayrılacak olan Vedat Muriqi için İtalyan basınından sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport ve La Repubblica'da yer alan haberlere göre Vedat Muriqi'nin transferi, 16 milyon euro peşin ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında tamamlandı. Fenerbahçe ve Lazio arasında ise devam eden bir görüşme var.
LAZIO BASTOS İÇİN İNDİRİME YANAŞMIYOR Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi anlaşmasına dahil etmek istediği Angolalı stoper Bastos için Lazio'nun 4 milyon euro bonservis talep ettiği ve indirime yanaşmadığı belirtildi.
Bu aşamada Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 12 milyon euro peşin ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında göndererek, Bastos'u da kadrosuna katabilir.