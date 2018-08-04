Fenerbahçeden Carlos Bacca sürprizi!

Santrfor transferi için yoğun mesai yapan Damien Comolli'ye yeni ve sürpriz bir isim teklif edildi. Higuain'i transfer eden Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Bacca, Fener'e önerildi
4 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:08:39
Güncelleme: 23:08:44
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Fenerbahçe'den Carlos Bacca sürprizi!
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Fenerbahçe'de transfer için haraketli günler bir süre daha devam edecek gibi görürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Carlos Bacca sürprizi!
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Slimani ve Janssen için görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli'ye sürpriz bir golcü önerildi.
Fenerbahçe'den Carlos Bacca sürprizi!
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Menajerler aracılığıyla gelen teklifte Milanlı Bacca'nın transferi için uygun şartların oluştuğu ifade edildi.
Fenerbahçe'den Carlos Bacca sürprizi!
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Leonardo satılmasını istedi
Milan'ın Juventus'tan Arjantinli golcü Higuain'i transfer etmesiyle bir anda 2. plana düşen Bacca'yı Milan'ın gözden çıkardığı, sportif direktör Leanordo'nun da oyuncunun satılmasına izin verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'den Carlos Bacca sürprizi!
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Cocu'nun tavrı çok önemli
Fenerbahçe'nin sunulan öneriyi uygun görürse Kolombiyalı golcü için kiralama teklifi yapacağı ve Milan'da aldığı ücreti ödemeyi taahhüt edeceği belirtiliyor. Cocu'nun tavrı ise henüz bilinmiyor.