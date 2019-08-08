Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe'de yeniden hareketli saatler yaşanıyor. Üç bölgeye transfer yapması beklenen sarı-lacivertliler önceliği stopere verdi. İlk adımı Zanka transferiyle atan Fenerbahçe'de, Danimarkalı stoperin yanında oynayacak isim de belli oldu.

8 Ağustos 2019 Perşembe 17:05 Güncelleme: 08.08.2019 17:05
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor

İki stoper, bir 6 numara ve golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor

Fenerbahçe önceliği hazırlık maçlarında alarm veren stoper bölgesine verdi.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda ilk adımı Zanka'yı kadrosuna katarak attı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor

Danimarkalı stoperi sabaha karşı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, yıldız isimle kısa sürede sözleşme imzalayacak.

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