Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe'de yeniden hareketli saatler yaşanıyor. Üç bölgeye transfer yapması beklenen sarı-lacivertliler önceliği stopere verdi. İlk adımı Zanka transferiyle atan Fenerbahçe'de, Danimarkalı stoperin yanında oynayacak isim de belli oldu.