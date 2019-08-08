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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Stoper ikilisi tamamlanıyor
Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe'de yeniden hareketli saatler yaşanıyor. Üç bölgeye transfer yapması beklenen sarı-lacivertliler önceliği stopere verdi. İlk adımı Zanka transferiyle atan Fenerbahçe'de, Danimarkalı stoperin yanında oynayacak isim de belli oldu.
8 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
Güncelleme: 08.08.2019 17:05
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Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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İki stoper, bir 6 numara ve golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, girişimlerini hızlandırdı.
Fenerbahçe önceliği hazırlık maçlarında alarm veren stoper bölgesine verdi.
Sarı-lacivertliler bu doğrultuda ilk adımı Zanka'yı kadrosuna katarak attı.
Danimarkalı stoperi sabaha karşı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, yıldız isimle kısa sürede sözleşme imzalayacak.