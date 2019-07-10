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Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu!
Yeni sezon için kadrosunda radikal değişiklikler yapan Fenerbahçe, 1 yıl daha mukavelesi bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
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Geçtiğimiz sezon sonunda 7 yıllık Fenerbahçe kariyerini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mehmet Topal'a çok sayıda transfer teklifi geliyor.
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Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda teklif aldı.
Mehmet Topal için Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Arap ülkelerinden takımların ve Avrupa'nın büyük liglerinde yer alan takımların da devrede olduğunu öğrenildi.
Burada Mehmet Topal'ın tercihi ise futbol yaşantısına Avrupa'da devam etmek.
Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.