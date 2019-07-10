Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu!

Yeni sezon için kadrosunda radikal değişiklikler yapan Fenerbahçe, 1 yıl daha mukavelesi bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





