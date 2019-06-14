Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

Fenerbahçe'den tarihi Alex kararı! Sarı-Lacivertlilerde 21 sene önce Tanju Çolak ile kapanan jübile dönemi Alex de Souza ile açılacak. Maçın gelirleri 'Fener Ol' kampanyasına bağışlanacak. Efsane maçın kadrosundaki isimler de netleşti...
14 Haziran 2019 Cuma 09:23
Güncelleme: 14.06.2019 09:23
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Fenerbahçe'de taraftarları mutlu edecek karar sonunda alındı...
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Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir taşla iki kuş vurmak için düğmeye bastı.
Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza'ya iadeiitibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak.
Başkan Koç'un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex'in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
VIP biletlerin de satılacağı bu maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.