Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

Fenerbahçe'den tarihi Alex kararı! Sarı-Lacivertlilerde 21 sene önce Tanju Çolak ile kapanan jübile dönemi Alex de Souza ile açılacak. Maçın gelirleri 'Fener Ol' kampanyasına bağışlanacak. Efsane maçın kadrosundaki isimler de netleşti...

14 Haziran 2019 Cuma 09:23 Güncelleme: 14.06.2019 09:23
Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

Fenerbahçe'de taraftarları mutlu edecek karar sonunda alındı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir taşla iki kuş vurmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza'ya iadeiitibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak.

Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

Başkan Koç'un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex'in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu

VIP biletlerin de satılacağı bu maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN