Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal, dört yerde kendi mevkisi dışında futbolculara görev verecek. Sarı lacivertlilerde sakatlığı ve maç eksiği bulunan oyuncuların yerine farklı pozisyondaki isimler forma giyecek. Peki, Galatasaray derbisinde kim, nerede, hangi pozisyonda forma giyecek?

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:16 Güncelleme: 25.09.2019 10:36
Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak derbi öncesi hummalı bir çalışma var...

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Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek

Kanarya'da Galatasaray maçında eksik oyuncuların yerine farklı pozisyonlarda oynayan isimler sahada olacak. Nasıl mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek

Audi Cup'ta sakatlanan Hasan Ali'nin derbiye yetişmesi için uğraşılsa da, Antalya maçından sonraki milli arada tam olarak iyileşeceği dile getirildi.

Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek

Bir aydan fazla takımdan ayrı olan Moses'ın ağrıları devam ederken, sarı-kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada riskinin bulunması ve maç eksiği, oynaması için engel görünüyor.

Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek

Aynı şekilde Isla da maç ve fiziksel eksiklik nedeniyle Galatasaray karşısında forma giymesi şüpheli...

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