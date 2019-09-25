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Fenerbahçe'den 4 kritik karar! Galatasaray bunu çok sevecek
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal, dört yerde kendi mevkisi dışında futbolculara görev verecek. Sarı lacivertlilerde sakatlığı ve maç eksiği bulunan oyuncuların yerine farklı pozisyondaki isimler forma giyecek. Peki, Galatasaray derbisinde kim, nerede, hangi pozisyonda forma giyecek?
25 Eylül 2019 Çarşamba 10:16 Güncelleme: 25.09.2019 10:36
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