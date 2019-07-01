Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Max Kruse ve Allahyar transferlerini açıklamıştı. Kosovalı golcü Vedat Muriç transferi için Rizespor ile pazarlık masasına oturan Kanarya, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği 2 yıldız için harekete geçti. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 22:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile sezona merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynuyor.
Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran Kanarya, sil baştan bir kadro ile yeni sezona hazırlanmanın planlarını yapıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli transferde başrolü oynuyor.
Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden Fransız futbol adamı listedeki oyuncular ile birer birer görüşmeler gerçekleştiriyor.