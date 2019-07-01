Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Max Kruse ve Allahyar transferlerini açıklamıştı. Kosovalı golcü Vedat Muriç transferi için Rizespor ile pazarlık masasına oturan Kanarya, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği 2 yıldız için harekete geçti. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





