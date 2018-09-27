Fenerbahçeden 10 yıllık rekor! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den 10 yıllık rekor!
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, 10 yıl sonra bir ilki daha gerçekleştirdi
27 Eylül 2018 Perşembe, 01:11:44
Güncelleme: 01:12:54
Fenerbahçe'den 10 yıllık rekor!
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 7 puan toplayan ve 13. sırada bulunan Fenerbahçe, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 10 yıllık rekor!
Oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise toplam 7 gol gördü.
Fenerbahçe'den 10 yıllık rekor!
Aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle son yılların en kötü başlangıcını yapan Kanarya, tam 10 yıl sonra da ilk kez 6. haftalar sonunda eksi averaja düştü.
Fenerbahçe'den 10 yıllık rekor!
İspanyol hoca Luis Aragones'in çalıştırdığı 2008-2009 sezonunda 8 gol atıp, 9 gol yiyen Fenerbahçe, o dönemden sonra en kötü istatistiğe imza attı.
Fenerbahçe'den 10 yıllık rekor!
SAVUNMA TAMAM, SIRA HÜCUMDA
Aykut Kocaman'la 2010- 11'de 6. hafta sonunda 17 gol sevinci yaşayan F.Bahçe, Yanal'ın çalıştırdığı 2013- 14'te de 16 kez rakip ağları sarsmıştı.