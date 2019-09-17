Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da üç futbolcu ile de yollar ayrılıyor...

17 Eylül 2019 Salı 15:11 Güncelleme: 17.09.2019 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





