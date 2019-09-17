Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da üç futbolcu ile de yollar ayrılıyor...
17 Eylül 2019 Salı 15:11
Güncelleme: 17.09.2019 15:11
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Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine rağmen Alanyaspor maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, 12 ismi kadrosuna kattı.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Kanarya, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak için kadrosunu sil baştan yeniledi.
Yaz transfer döneminde çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, neredeyse her bölgeye takviye yaptı.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kalesini Harun Tekin ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer ederek kaleyi genç eldivene emanet etti.