Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya hazırlanıyor. Bazı futbolcuları satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın banko oyuncusu konumunda bulunan futbolcu sürpriz bir teklif aldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 07:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





