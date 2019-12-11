Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu
Bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya hazırlanıyor. Bazı futbolcuları satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın banko oyuncusu konumunda bulunan futbolcu sürpriz bir teklif aldı.
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:40
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Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Sarı-lacivertliler bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmezken çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.
Birçok yıldızı transfer gündemine alan Fenerbahçeli kurmaylar transferde hummalı bir çalışma içine girdi.
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmenin hesabını yapan sarı-lacivertliler, mevcut futbolcularla ilgili de kararlar almaya başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre takımdan ayrılacak isimleri netleştiren Fenerbahçe yönetimi bu oyunculardan bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.