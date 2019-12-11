Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya hazırlanıyor. Bazı futbolcuları satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın banko oyuncusu konumunda bulunan futbolcu sürpriz bir teklif aldı.
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:40
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.



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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertliler bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmezken çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Birçok yıldızı transfer gündemine alan Fenerbahçeli kurmaylar transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmenin hesabını yapan sarı-lacivertliler, mevcut futbolcularla ilgili de kararlar almaya başladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre takımdan ayrılacak isimleri netleştiren Fenerbahçe yönetimi bu oyunculardan bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.

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