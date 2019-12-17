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Fenerbahçe'de suçlu bulundu: Kötü gidişatın sorumlusu Damien Comolli!
Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından konu masaya yatırılırken teknik direktör Ersun Yanal hedefe konulmuştu... Ancak hedefteki isim olan Yanal'ın değil asıl suçlunun geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan sportif direktör Damien Comolli olduğu ortaya çıktı. Nedeni ise anlaşma yapılan bir şirketin Samandıra'da yaptığı değişim... İşte Fenerbahçe'deki flaş haberin detayları...
17 Aralık 2019 Salı 08:54
Güncelleme: 17.12.2019 09:05
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden gelen sakatlık haberleriyle, sezon başından bu yana kâbus dolu bir dönem yaşıyor.
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Son olarak Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Darbeye bağlı olmayan yumuşak doku sakatlıklarından, sezon başından bu yana çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz" ifadeleriyle konuyu gündeme taşıdı.
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Samandıra'da yaşananları tüm çıplaklığıyla SABAH açıklıyor. İşte yaklaşık 1 yıl önce başlayan ve hâlâ çözülemeyen 'zemin sorunu'nun detayları...
2018-19 sezonu başında Can Bartu Tesisleri'ndeki iki büyük sahadan biri doğal, diğeri hibrit çimdi. Sarı-lacivertliler, bir Hollanda firmasına yaptırdığı iki sahanın zemininin bakımı için kendi personelini kullanıyor, firma periyodik olarak kontrol ediyordu.
RAPORA RAĞMEN GÖNDERDİ
2018 Ekim ayında verdikleri rapor "Bakım iyi yapılmış, sıkıntı yok" şeklindeydi. Sportif Direktör Damien Comolli, yaklaşık 1 yıl önce ilginç bir karara imza attı.