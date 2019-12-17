Fenerbahçe'de suçlu bulundu: Kötü gidişatın sorumlusu Damien Comolli!

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından konu masaya yatırılırken teknik direktör Ersun Yanal hedefe konulmuştu... Ancak hedefteki isim olan Yanal'ın değil asıl suçlunun geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan sportif direktör Damien Comolli olduğu ortaya çıktı. Nedeni ise anlaşma yapılan bir şirketin Samandıra'da yaptığı değişim... İşte Fenerbahçe'deki flaş haberin detayları...