Fenerbahçede stopere son adaylar: Liverpolldan Klavan ve Lizbondan Demiral - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:49:12 Güncelleme: 01:50:39
    Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
    • 1
    • 11
    Fenerbahçede stopere son adaylar: Liverpolldan Klavan ve Lizbondan Demiral

    Fenerbahçe'de Slimani son transfer değil. Bir de stoper alınacak. Gündeme iki isim daha geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
    • 2
    • 11
    Fenerbahçede stopere son adaylar: Liverpolldan Klavan ve Lizbondan Demiral

    İlki, Liverpool'da üçüncü sezonuna giren Klavan.

    Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
    • 3
    • 11
    Fenerbahçede stopere son adaylar: Liverpolldan Klavan ve Lizbondan Demiral

    Sportif direktör Damien Comolli'nin, 32 yaşındaki Estonyalı stoper için bazı görüşmeler yaptığı duyumları var.

    Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
    • 4
    • 11
    Fenerbahçede stopere son adaylar: Liverpolldan Klavan ve Lizbondan Demiral

    Liverpool, Klavan'ı 2016 yılında Alman ekibi Augsburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmişti.

    Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
    • 5
    • 11
    Fenerbahçede stopere son adaylar: Liverpolldan Klavan ve Lizbondan Demiral

    İlk sezonunda 25 maça çıkan Klavan, geçen sezon ise Liverpool formasıyla 28 maça çıktı.

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