Fenerbahçede stopere son adaylar: Liverpolldan Klavan ve Lizbondan Demiral - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:49:12
Güncelleme: 01:50:39
Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
Fenerbahçe'de Slimani son transfer değil. Bir de stoper alınacak. Gündeme iki isim daha geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
İlki, Liverpool'da üçüncü sezonuna giren Klavan.
Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
Sportif direktör Damien Comolli'nin, 32 yaşındaki Estonyalı stoper için bazı görüşmeler yaptığı duyumları var.
Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
Liverpool, Klavan'ı 2016 yılında Alman ekibi Augsburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmişti.
Fenerbahçe'de stopere son adaylar: Liverpoll'dan Klavan ve Lizbon'dan Demiral
İlk sezonunda 25 maça çıkan Klavan, geçen sezon ise Liverpool formasıyla 28 maça çıktı.